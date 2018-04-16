ВТБ создаст гибридное хранилище данных

ВТБ собирается создать платформу для решения аналитических задач и аккумулирования розничных данных в гибридном хранилище, говорится в сообщении банка. Инвестиции в проект составят 1 млрд руб.

«Новая платформа предоставляет быстрый и простой доступ к информации, который дает возможность проводить высококачественный и детальный анализ заемщиков. Это позволит сделать нашим клиентам адресные предложения, которые будут учитывать индивидуальные потребности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект представляет собой два продуктивных контура, которые географически разнесены и полностью дублируют друг друга в целях обеспечения катастрофоустойчивости. «При этом они полностью синхронизированы и одновременно используются для разных классов задач», — говорится в сообщении.