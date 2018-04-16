Курс рубля подскочил на новостях об отложенных санкциях

Отечественная валюта значительно выросла по отношению к доллару и евро на фоне появившихся сообщений о том, что руководство США отложило введение новых санкций против России

По состоянию на 22.50 мск курс доллара расчетами «завтра» снижался почти на рубль — до отметки в 61,09 рубля, курс евро — до показателя в 75,51 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи

При этом мировые цены на нефть, несмотря на небольшое снижение, все равно находятся вблизи довольно высоких отметок. Как свидетельствуют данные торгов на Интерконтинентальной бирже ICEFutures, июньские контракты на поставку нефти сорта Brent торговались возле отметки в 71,54 доллара за баррель. При этом майские фьючерсы на поставку нефти WTI торговались по 66,32 доллара за бочку.