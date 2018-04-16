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Эксперт рассказал о причинах колебания цен на нефть
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Эксперт рассказал о причинах колебания цен на нефть 

RT на русском 52 минуты назад
Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с НСН рассказал о причинах колебания цен на нефть.
«Опасность возникновения крупномасштабного конфликта на Ближнем Востоке, который бы заблокировал поставки нефти из этого региона, сильно снизилась. Соответственно, снизились цены на нефть», — сказал эксперт.
Как отметил Танкаев, также сказывается рост добычи дорогой нефти.
Кроме того, по словам эксперта, ожидается встреча Лиги арабских государств, которая повлияет на нефтяной рынок в ту или иную сторону.
«Сейчас уровень цен достаточен, чтобы продолжала расти добыча сланцевой нефти в США и всех других видов дорогой нефти. Сейчас они чувствуют себя на рынке комфортно. Соответственно, поставка на рынок растёт, соотношение спроса и предложения меняется в сторону превышения предложения над спросом», — пояснил Танкаев.
В результате возникает ситуация, когда цены могут упасть, и если они снизятся ниже уровня $60 за баррель, то добыча дорогой нефти будет нерентабельной, и снова пойдёт процесс снижения добычи. Другими словами, добавил эксперт, речь идёт об обычных колебаниях, характерных для нормального развития рынка.
Танкаев особо отметил, что в основном колебания цены на нефть зависят от политических процессов в мире.
Ранее сообщалось, что фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне уменьшились на 1,01% — до $71,85 за баррель.
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФАН оценил положение Ирана на мировом рынке нефти и газа.
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