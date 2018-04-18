Госдолг Саратовской области снизился на два миллиарда рублей

На 1 апреля текущего года госдолг региона составил 50,33 миллиарда рублей, снизившись при этом за последний месяц на 2,1 миллиарда. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте федерального Минфина

Согласно опубликованным данным, объем коммерческих кредитов Саратовской области по-прежнему составляет более 18 миллиардов. Между тем бюджетная составляющая госдолга уменьшилась до 27,28 миллиарда рублей.

Отметим также, что объем госдолга со стороны муниципальных образований региона на 1 апреля составил 9,2 миллиарда рублей. По сравнению с мартом текущего года, общий объем долга вырос более чем на 3 миллиона.