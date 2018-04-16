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«Газпром нефть» вновь возглавила рейтинг Randstad Award
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«Газпром нефть» вновь возглавила рейтинг Randstad Award 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Газпром нефть» второй год подряд стала лучшим работодателем среди национальных компаний по версии международной премии Randstad Award. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
«Вторая подряд победа в рейтинге Randstad Award — это большой успех, но успех вполне закономерный. Ко всем традиционным факторам привлекательности работы в нефтегазовой сфере "Газпром нефть" добавила свой пул уникальных качеств, таких как постоянное стремление к эффективности, нацеленность на инновационное развитие, умение реализовывать сложные масштабные и амбициозные проекты», — сказал заместитель гендиректора «Газпром нефти» по организационным вопросам Кирилл Кравченко.
Он подчеркнул, что это характеризует холдинг как современную компанию мирового уровня, в которой хочется работать.
В феврале глава «Газпром нефти» Александр Дюков говорил, что нефтегазовым корпорациям придется бороться с динамично развивающимися компаниями из сферы IT и финансов для того, чтобы привлечь молодых специалистов. «Развернулась борьба, битва за мозги. На смену поколению Х, которое еще не ушло, начинает приходить поколение У. Это поколение с совсем другими запросами, ожиданиями, и здесь очень важно нефтяной отрасли не проиграть битву за молодые мозги, за таланты», — отмечал он.
Первое место в рейтинге «Газпром нефть» получила по результатам независимого опроса 9,5 тысячи респондентов — представителей трудоспособного населения из всех регионов России. Он был проведен в декабре 2017 года независимой международной исследовательской компанией TNS Global. В конкурсе 2018 года участвовали более 300 российских фирм, представляющих различные сферы экономики.
Randstad Award — международная награда, которая каждый год вручается самому привлекательному работодателю. Премия была основана в 2000 году в Бельгии.
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