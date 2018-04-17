Греф: Набсовет Сбербанка рекомендовал дивиденды-2017 в размере 36,2% от прибыли по МСФО

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2017 год в размере 12 рублей на акцию, или 36,2% от чистой прибыли по МСФО, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф

Он отметил, что всего дивидендные выплаты составят 271 миллиард рублей, что вдвое выше уровня прошлого года.

Контрольный пакет акций Сбербанка находится у ЦБ РФ , ему принадлежит 52,32% обыкновенных акций банка. Доля ЦБ в уставном капитале составляет 50% плюс одна акция, юрлиц-нерезидентов — 45,6%, юрлиц-резидентов — 1,5%, частных инвесторов — 2,9%.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38,2% — до 748,7 миллиарда рублей. По итогам 2016 года банк направил на дивиденды 135,5 миллиарда рублей (25% прибыли).

В середине марта глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что банк пока не определил сумму выплат за 2017 год, но «это будут очень серьезные дивиденды». По словам топ-менеджера, банк «в принципе договорился» с Минфином о поэтапном увеличении выплат, которое позволит параллельно вывести достаточность капитала банка на целевой уровень в 12,5%. В последние годы ЦБ полностью перечисляет получаемые от Сбербанка дивиденды в федеральный бюджет.