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«Детский мир» может потратить на дивиденды больше половины чистой прибыли
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«Детский мир» может потратить на дивиденды больше половины чистой прибыли 

Ведомости 50 минут назад
Фото: Ведомости
Совет директоров крупнейшего ритейлера детских товаров «Детского мира» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в размере 3,88 руб. на акцию, или 2,9 млрд руб. из чистой прибыли за 2017 г. Об этом говорится в сообщении компании.
Это чуть больше половины чистой прибыли компании, которая по итогам 2017 г. составила 4,8 млрд руб. по МСФО и 5,06 млрд руб. по РСБУ. В начале марта 2018 г. «Детский мир» сообщал, что может выплатить дивиденды в размере 100% чистой прибыли по РСБУ.
Политика «Детского мира» предусматривает выплаты дивидендов в размере как минимум 50% чистой прибыли по МСФО за предыдущий год, уточняет «Интерфакс». Исторически компания направляла на дивиденды более 100% чистой прибыли по МСФО, что является почти всей чистой прибылью по РСБУ.
По итогам 2016 г. компания выплатила дивиденды в размере 4,4 млрд руб. при чистой прибыли по МСФО 3,82 млрд руб., в 2015 году — 2,9 млрд руб. при чистой прибыли в 976 млн руб. Годовое собрание акционеров «Детского мира», на котором утвердят дивиденды, пройдет 18 мая.
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