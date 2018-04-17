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Депутаты Новгородской облдумы отчитались о доходах
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Депутаты Новгородской облдумы отчитались о доходах 

РИА «ФедералПресс» 33 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передает «Генплан Великого Новгорода», первое место в списке занял единоросс Владимир Гавриков. Он заработал 32,7 миллиона рублей, его жена — 5,8 миллиона рублей.
На втором месте расположился депутат от «Единой России» Александр Федоровский с 21,8 миллиона рублей. Тройку замкнул Николай Верига с 14,3 миллиона рублей.
Меньше всего заработала депутат от «Справедливой России» Надежда Пельгемяйнен. Её доход составил 278 тысяч рублей за год.
Председатель думы Елена Писарева заработала 2,1 миллиона рублей. Средний доход чиновников составил 5 миллионов 59 тысяч рублей.
Фото: pixabay.com
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