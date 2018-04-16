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«Почта России» сократила объем «серой почты» в три раза
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«Почта России» сократила объем «серой почты» в три раза 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
"Почта России" сократила объем неоплаченной доставляемой корреспонденции ("серой почты") в три раза в 2017 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Почты России".
Как стало известно, в 2017 году объем "серой почты" составил 48 млн единиц посылок против 154 млн в 2016 году.
"Объемы неоплаченной корреспонденции в 2017 году сократились по сравнению с 2016 годом в 3 раза, составив чуть более 48 млн единиц или около 6% от общего годового объема простой письменной корреспонденции. Для сравнения, в 2016 году объем "серой" почты достигал 154 млн шт. и составлял 18% от общего количества писем, а в 2015 году — 342 млн шт. и 36% соответственно. Начиная с 2014 года, объем "серой почты" сократился в 9 раз — с 447 до 48 млн шт", — заявили в компании.
Ранее глава "Почты России" Николай Подгузов сообщил, что очереди в отделениях связи "Почты России" могут быть ликвидированы уже в 2018 году.
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