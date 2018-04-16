Японская Marubeni может принять участие в строительстве хранилища СПГ для «Новатэка» 

ТОКИО, 16 апреля. /ТАСС/. Японская Marubeni может принять участие в строительстве хранилища сжиженного природного газа (СПГ) для компании «Новатэк». Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов по итогам встречи с представителями японского бизнеса.
"На встрече с компанией мы обсуждали
проект, связанный со строительством хранилища СПГ в районе Петропавловска-Камчатского", — сказал он, добавив, что хранилище будет строиться для газа, добываемого на месторождениях, разрабатываемых компанией «Новатэк».