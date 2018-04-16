Ещё
Японская Marubeni может принять участие в строительстве хранилища СПГ для «Новатэка»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Японская Marubeni может принять участие в строительстве хранилища СПГ для «Новатэка» 

ТАСС 42 минуты назад
ТОКИО, 16 апреля. /ТАСС/. Японская Marubeni может принять участие в строительстве хранилища сжиженного природного газа (СПГ) для компании «Новатэк». Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов по итогам встречи с представителями японского бизнеса.
"На встрече с компанией мы обсуждали
проект, связанный со строительством хранилища СПГ  в районе Петропавловска-Камчатского", — сказал он, добавив, что хранилище будет строиться для газа, добываемого на месторождениях, разрабатываемых компанией «Новатэк».
ТАСС: последние новости
ФАС возбудила дело против "АвтоВАЗа" Вице-президентом Сбербанка назначили экс-директора по развитию AliExpress Два предприятия Новосибирской области получат 550 млн руб. на развитие инвестпроектов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки27
Согласована единая позиция по Сирии212
Россиянин уехал на дачу и пожалел25
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии295
Федеральный канал опозорился с Сирией119
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
03:58
Россию назвали «сложным партнером»
В мире Политика
В Совфеде призвали США «включить голову»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение