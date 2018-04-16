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От банков для участия в госконтрактах потребуют 300 млн руб капитала и рейтинг
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От банков для участия в госконтрактах потребуют 300 млн руб капитала и рейтинг 

Прайм 47 минут назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил об утверждении требований для банков, участвующих в исполнении госконтрактов: не менее 300 миллионов рублей капитала и соответствующий рейтинг.
"Еще бы хотел сообщить о документе, который я подписал. Он вводит дополнительные требования для банков, которые участвуют в исполнении государственных контрактов. Их надежность не должна вызывать никаких сомнений, поскольку система государственных закупок очень значима для страны и должна находиться под контролем. Вводится два обязательных требования. Во-первых, у такого банка должны быть собственные средства в размере не менее 300 миллионов рублей, и, во-вторых, соответствующий кредитный рейтинг, тот, который по этому документу считается минимально достаточным", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами в Горках.
Он добавил, что таких банков в России немало: по состоянию на начало марта, их существует порядка 130.
"Но, чтобы сохранить равные возможности для рынка в сегменте банковских гарантий, мы вводим переходный период по этим требованиям до 1 января 2020 года. В течение этого времени банки с более низким рейтингом могут улучшить свои показатели и получить все положенные возможности", — добавил премьер-министр, подчеркнув, что этот документ позволит повысить доверие предпринимателей к банковской системе и улучшить заключение и исполнение государственных контактов.
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