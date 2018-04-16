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УГМК со второй попытки получила контракт на запуск трамвая из Екатеринбурга в Пышму
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УГМК со второй попытки получила контракт на запуск трамвая из Екатеринбурга в Пышму 

e1.ru 28 минут назад
Фото: e1.ru
Трамвайную ветку в Верхнюю Пышму будет строить структура УГМК-Холдинга — АО «ИСЦ УГМК». Компания единственная, кто принял участие в аукционе на сайте госзакупок, но ее заявка соответствовала всем требованиям. С этой компанией и планируется заключить госконтракт.
Первый конкурс по выбору подрядчика сорвался в марте 2018 года. Тогда заявка от УГМК тоже была единственной, но при этом ее признали несоответствующей требованиям.
На втором аукционе по строительству ветки стоимость контракта выросла с 2 миллиардов 124 миллионов до 2 миллиардов 220 миллионов.
Как следует из документации, заказчиками выступают управления капитального строительства Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Причем доля Екатеринбурга в формировании стартовой цены госконтракта — 1 388 101 рубль, доля Верхней Пышмы — 831 997 436 рублей.
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