УГМК со второй попытки получила контракт на запуск трамвая из Екатеринбурга в Пышму

Трамвайную ветку в Верхнюю Пышму будет строить структура УГМК-Холдинга — АО «ИСЦ УГМК». Компания единственная, кто принял участие в аукционе на сайте госзакупок, но ее заявка соответствовала всем требованиям. С этой компанией и планируется заключить госконтракт.

Первый конкурс по выбору подрядчика сорвался в марте 2018 года. Тогда заявка от УГМК тоже была единственной, но при этом ее признали несоответствующей требованиям.

На втором аукционе по строительству ветки стоимость контракта выросла с 2 миллиардов 124 миллионов до 2 миллиардов 220 миллионов.