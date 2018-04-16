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АСВ: вкладчики ОФК Банка получили 5,5 млрд рублей страховки, выплаты продолжаются через Сбербанк
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АСВ: вкладчики ОФК Банка получили 5,5 млрд рублей страховки, выплаты продолжаются через Сбербанк 

Банки.ру 13 минут назад
Вкладчикам ОФК Банка по состоянию на 16 апреля 2018 года выплачено 5,5 млрд рублей страхового возмещения, деньги со своих счетов получили 6,6 тыс. человек. Такие данные приводятся в сообщении департамента общественных связей Агентства по страхованию вкладов.
Фактический объем выплат составил порядка 70% общей суммы страховой ответственности АСВ по данному страховому случаю.
Страховой случай в отношении ОФК Банка наступил в связи с введением Центробанком 21 марта 2018 года моратория на удовлетворение требований кредиторов финучреждения. Расчеты с вкладчиками стартовали 2 апреля.
В связи с отзывом у ОФК Банка с 16 апреля лицензии на осуществление банковских операций агентство уведомляет вкладчиков о продолжении компенсационных выплат через Сбербанк.
Ранее АСВ указывало, что согласно реестру обязательств ОФК Банка, за выплатой страхового возмещения на сумму около 8 млрд рублей могут обратиться порядка 11 тыс. вкладчиков, в том числе около 100 клиентов, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности (их требования могут составить около 19,9 млн рублей).
Страховка выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн рублей.
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