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Регионы получат 2 миллиарда рублей на медицинскую информационную систему
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Регионы получат 2 миллиарда рублей на медицинскую информационную систему 

Авторадио 38 минут назад
Фото: ТВ Центр
Кабинет министров выделяет регионам два миллиарда рублей на медицинскую информационную систему. Распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев. На эти деньги больницы и поликлиники должны будут перейти на электронный документооборот.
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