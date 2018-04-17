ПИК отложила размещение облигаций на 14 млрд рублей

Об этом говорится в сообщении ГК, передает РИА Новости . Изначально ПИК планировала собрать заявки инвесторов 17 апреля.

«Дата начала размещения переносится на неопределенный срок», — говорится в сообщении.

К размещению по открытой подписке ПИК планировала 14 млн облигаций серии БО-П05 номиналом 1 тыс. руб. с погашением через 10 лет. Выпуск допускает досрочное погашение по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.

Группа компаний планировала разместить ценные бумаги в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в ноябре 2016 г.