ПИК отложила размещение облигаций на 14 млрд рублей 

Об этом говорится в сообщении ГК, передает РИА Новости. Изначально ПИК планировала собрать заявки инвесторов 17 апреля.
«Дата начала размещения переносится на неопределенный срок», — говорится в сообщении.
К размещению по открытой подписке ПИК планировала 14 млн облигаций серии БО-П05 номиналом 1 тыс. руб. с погашением через 10 лет. Выпуск допускает досрочное погашение по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.
Группа компаний планировала разместить ценные бумаги в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в ноябре 2016 г.
ГК ПИК 16 апреля отчиталась по МСФО по итогам 2017 г. Чистая прибыль группы составила 3,2 млрд руб. Это в шесть раз меньше, чем по итогам 2016 г. (19,1 млрд руб.). Общая выручка группы в прошлом году выросла втрое (на 203,4%) до 175,1 млрд руб. В 2016 г. этот показатель составлял 57,7 млрд руб. Владельцем (74,6%) группы является президент и председатель правления группы Сергей Гордеев.