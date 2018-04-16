ГК ПИК планирует 17 апреля собрать заявки на облигации на 14 млрд руб

Заявки на облигации компания будет собирать с 11.00 до 16.00 мск. Техническая часть размещения назначена на 18 апреля.

К размещению по открытой подписке планируются 14 миллионов облигаций серии БО-П05 номиналом 1 тысяча рублей с погашением через 10 лет. Выпуск предусматривает возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.

Ценные бумаги компания намерена разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в ноябре 2016 года.