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ГК ПИК планирует 17 апреля собрать заявки на облигации на 14 млрд руб
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ГК ПИК планирует 17 апреля собрать заявки на облигации на 14 млрд руб 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости/Прайм. Девелоперская группа компаний «ПИК» планирует 17 апреля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 14 миллиардов рублей, говорится в сообщении эмитента.
Заявки на облигации компания будет собирать с 11.00 до 16.00 мск. Техническая часть размещения назначена на 18 апреля.
К размещению по открытой подписке планируются 14 миллионов облигаций серии БО-П05 номиналом 1 тысяча рублей с погашением через 10 лет. Выпуск предусматривает возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.
Ценные бумаги компания намерена разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в ноябре 2016 года.
Группа «ПИК» — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России. Владельцем компании (74,6%) является президент и председатель правления группы Сергей Гордеев.
РИА Недвижимость: последние новости
Чистая прибыль ПИК по МСФО по итогам 2017 года упала в 6 раз "Технониколь" купила завод по производству каменной ваты в Белгороде ЛСР в I квартале заключила новые контракты на 15 млрд рублей, рост на 11%
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