Депутаты ЗСК и Госдумы отчитались о доходах

Краснодар . 16 апр. — Новая Кубань. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края предоставили в контролирующие органы декларации о доходах за 2017 год. Для парламентариев VI созыва ЗСК это первый отчет своем финансовом положении. Напомним, в прошлом году после выборов состав регионального парламента был сокращен со 100 депутатов до 70. В ЗСК пришли люди из администрации края — уже бывшие вице-губернаторы Юрий Бурлачко Сергей Алтухов и Сергей Усенко. С их доходов и начнем наш материал.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачно в 2017 году заработал 2,01 млн рублей, его супруга — 923 тысячи рублей. В собственности у бывшего заместителя Вениамина Кондратьева квартира, земельный участок и автомобиль Mercedes GLK 300.

Сергей Алтухов отчитался о 2, 32 млн, полученных в прошлом году. Его жена за этот период заработала 285 тысяч рублей.

Сергей Усенко стал богаче на 3, 75 млн рублей, его супруга — на 1,28 млн рублей.

Самые богатые

Статус самого состоятельного в финансовом плане депутата второй год удерживает зампредседателя комитета ЗСК по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергей Прокопенко . За 2017 года он заработал 252,5 млн рублей. Согласно информации из открытых источников, парламентарий владеет далями в ООО «Фитнеслэнд», ООО «Экспоград», «Южная выставочная компания», «Логистический центр Адыгея » и т.д.

На втором месте в рейтинге «самых богатых» — заместитель председателя комитета ЗСК по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Дмитрий Лоцманов с доходом 172,19 млн рублей. Впечатляет и принадлежащая депутату недвижимость: это и 50 квартир, и 13 нежилых зданий, и участок под строительство многоэтажного дома. Жена Дмитрия Лоцманова получила в 2017 году доход в размере 2,72 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров заместитель председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Борис Юнанов, он в 2017 году заработал 130, 44 млн рублей. Супруга депутата отчиталась о 3,56 млн рублей.

Самые бедные

Компания «Газпром» ассоциируется в России с достатком и финансовым благополучием, однако бывший заместитель гендиректора компании «Газпром добыча Краснодар» стал самым бедным депутатов ЗСК по итогам 2017 года. За этот период Борис Левитский заработал всего 41 тысячу рублей.

На втором месте среди «самых бедных» — секретарь комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства Павел Соколенко , он в прошлом году заработал 120 тысяч рублей, а его жена — 0,01 рубля. При этом Павел работает на должности директора по развитию ООО «Южная энергетическая компания».

На третьей позиции в этом «антирейтинге» — племянник депутата Госдумы РФ Юрия Напсо Мурат Напсо. Он отчитался о 168 тысяч рублей. При таких скромных доходах он занимает солидный пост заместителя гендиректора по безопасности ООО «Национальная топливная компания».

Доходы депутатов Госдумы РФ от Краснодарского края

Параллельно о заработанных в 2017 году средствах отчитались представители Кубани в ГД РФ.

Юрий Напсо (ЛДПР) — 4,6 млн рублей, доход супруги — 12,6 млн рублей.

Наталья Боева («Единая Россия») — 5,6 млн рублей, доход супруга — 337 тысяч рублей.