Члены правления «Лукойла» Маганов и Матыцын купили акции компании на 177 млн рублей

Маганов приобрел 18,211 тыс. обыкновенных акций компании 10 февраля 2018 года.

«Изменение размера доли участия в уставном капитале связано с приобретением указанным лицом на Московской бирже 10 апреля 2018 года 18,211 тыс. обыкновенных акций «Лукойла» на сумму 67 164 899,65 рублей», — отмечает «Лукойл».

Прямая доля первого исполнительного вице-президента в компании увеличилась с 0,382% до 0,384%.

Матыцын приобрел 28,427 тыс. обыкновенных акций компании также 10 апреля 2018 года. Прямая доля первого вице-президента в компании увеличилась с 0,31% до 0,313%.

«Изменение размера доли участия в уставном капитале связано с приобретением указанным лицом на Московской бирже 10 апреля 2018 года 28,427 тыс. обыкновенных акций «Лукойла» на сумму 109 751 245,87 рублей», — говорится в материалах компании.

Одновременно член совета директоров компании Любовь Хоба приобрела 27,176 тыс. обыкновенных акций компании на 104,6 млн рублей. Прямая доля члена совета директоров в компании увеличилась с 0,356% до 0,359%.

«Изменение размера доли участия в уставном капитале связано с приобретением указанным лицом на Московской бирже 10 апреля 2018 года 27,176 тыс. обыкновенных акций «Лукойла» на общую сумму 104 619 718,96 рублей», — отмечает «Лукойл».