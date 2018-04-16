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Члены правления «Лукойла» Маганов и Матыцын купили акции компании на 177 млн рублей
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Члены правления «Лукойла» Маганов и Матыцын купили акции компании на 177 млн рублей 

Rambler News Service 59 минут назад
Первый исполнительный вице-президент, член правления «Лукойла» Равиль Маганов и первый вице-президент, член правления «Лукойла» Александр Матыцын купили акции компании на 67,2 и 109,8 млн рублей соответственно, говорится в материалах «Лукойла».
Маганов приобрел 18,211 тыс. обыкновенных акций компании 10 февраля 2018 года.
«Изменение размера доли участия в уставном капитале связано с приобретением указанным лицом на Московской бирже 10 апреля 2018 года 18,211 тыс. обыкновенных акций «Лукойла» на сумму 67 164 899,65 рублей», — отмечает «Лукойл».
Прямая доля первого исполнительного вице-президента в компании увеличилась с 0,382% до 0,384%.
Матыцын приобрел 28,427 тыс. обыкновенных акций компании также 10 апреля 2018 года. Прямая доля первого вице-президента в компании увеличилась с 0,31% до 0,313%.
«Изменение размера доли участия в уставном капитале связано с приобретением указанным лицом на Московской бирже 10 апреля 2018 года 28,427 тыс. обыкновенных акций «Лукойла» на сумму 109 751 245,87 рублей», — говорится в материалах компании.
Одновременно член совета директоров компании Любовь Хоба приобрела 27,176 тыс. обыкновенных акций компании на 104,6 млн рублей. Прямая доля члена совета директоров в компании увеличилась с 0,356% до 0,359%.
«Изменение размера доли участия в уставном капитале связано с приобретением указанным лицом на Московской бирже 10 апреля 2018 года 27,176 тыс. обыкновенных акций «Лукойла» на общую сумму 104 619 718,96 рублей», — отмечает «Лукойл».
Крупнейшими акционерами «Лукойла» являются глава компании Вагит Алекперов (22,98%), вице-президент по стратегическому развитию компании Леонид Федун (9,88%), ИФД «Капитал» (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (16,57%).
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