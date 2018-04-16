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Чистая прибыль Bank of America выросла на 30%
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Чистая прибыль Bank of America в I квартале выросла на 30% 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала 2018 года составила 6,918 миллиарда долларов, что на 30% выше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности банка.
Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,62 доллара против 0,45 доллара в первом квартале прошлого года. Выручка за вычетом процентных расходов за отчетный период составила 23,125 миллиарда долларов, что на 4% больше показателя годом ранее.
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