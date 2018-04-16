Севастополь за первый квартал 2018 года увеличил освоение бюджета на 42%

СЕВАСТОПОЛЬ , 16 апреля. / ТАСС /. Освоение бюджетных средств в первом квартале 2018 года в Севастополе выросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 5,4 млрд рублей. Об этом в понедельник на аппаратном совещании правительства города сказал директор департамента финансов Владимир Штоп

"Исполнение расходной части бюджета Севастополя за первый квартал сложилось в сумме 5,4 млрд рублей, годовой план исполнен почти на 14%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост освоенных средств составил 42%, увеличение расходов — на 1,6 млрд рублей. Более 55% расходов в сумме почти 3 млрд рублей направлено на образование, здравоохранение, культуру, физкультуру и спорт, социальную политику", — сказал Штоп.

Одновременно он сообщил о росте на 14% доходов бюджета города от налоговых и неналоговых поступлений. «Прирост поступлений по налоговым и неналоговым доходам по сравнению с первым кварталом 2017 года составил 14,1%, дополнительно в бюджет поступило 332,8 млн рублей. Наибольший суммарный прирост обеспечен по налогу на доходы физических лиц — 220 млн рублей, а также по налогу, взимаемому с применением упрощенной системы налогообложения, — 65 млн рублей», — сказал Штоп.

По его словам, с начала 2018 года в бюджет Севастополя поступило 5,4 млрд рублей.

Поступления от налогов и другие неналоговые доходы составили 2,6 млрд рублей, безвозмездные поступления из федерального бюджета — 2,7 млрд рублей. Таким образом, доля собственных налоговых и неналоговых доходов составила 49%.

Основные параметры бюджета

В 2018 году Севастополь впервые перешел на трехлетний бюджет. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2018 год составляет 35,7 млрд рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в сумме 21,5 млрд рублей. Общий объем расходов — 39,5 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 3,8 млрд рублей.

На 2019 год утвердили плановый объем доходов в сумме 40,3 млрд рублей, в том числе из средств федерального бюджета — 26,9 млрд рублей, на 2020 год запланировали общую сумму доходов — 40,7 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 26,4 млрд рублей. Планируется, что расходы бюджета в 2019 году составят 41,7 млрд рублей, в 2020 — 42,1 млрд рублей, а дефицит бюджета — 1,3 млрд и 1,4 млрд рублей соответственно.

В 2017 году объем доходов бюджета Севастополя составил около 34 млрд рублей, в том числе за счет поступлений из федерального бюджета — 20,9 млрд рублей, расходы превысили 38 млрд рублей, объем госдолга равен нулю, а дефицит бюджета установлен в размере 4 млрд рублей.