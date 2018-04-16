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ЦБ увеличил прогноз структурного профицита ликвидности, — Аналитики Райффайзенбанка
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ЦБ увеличил прогноз структурного профицита ликвидности, — Аналитики Райффайзенбанка 

Прайм 25 минут назад
Фото: Прайм
ЦБ повысил прогноз структурного профицита ликвидности на этот год, о чем сообщил в мартовском выпуске обзора «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки». Сейчас регулятор ожидает его на уровне 3,7-4,1 трлн руб. (еще в январе его прогноз предполагал 3,2-3,6 трлн руб.).
Основным фактором повышения прогноза ЦБ назвал операции предоставления ликвидности санируемым банкам в марте-начале апреля. Так, прогноз притока ликвидности на 2018 г. за счет средств бюджета и прочих источников (куда включаются операции ЦБ с санируемыми банками) увеличился на 500 млрд руб. (1,7-2 трлн руб. против 1,2-1,5 трлн руб. по январскому прогнозу). Судя по невысоким значениям притока ликвидности за счет бюджета, расчеты ЦБ, вероятно, по-прежнему опираются на действующий план бюджета (сверстанный из низкой цены нефти в 43,8 долл. /барр.). Как и раньше, мы полагаем, что итоговый профицит ликвидности будет выше. Наши расчеты основаны на средних с начала года значениях цены нефти Urals (63,7 долл. /барр) и курса рубля (56,9 руб. /долл.).
Более высокая цена нефти обеспечивает рост притока ликвидности в систему за счет бюджета. Отметим, что из-за бюджетных правил средства будут поступать в систему даже при профиците федерального бюджета. Главным источником останутся интервенции Минфина (3,1 трлн руб.), а в конце года приток ликвидности будет поддержан конвертацией средств в долларах в рубли (которая будет осуществлена «внутренней проводкой» ФНБ).
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