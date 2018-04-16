«Транснефть» разместила облигации на 15 млрд рублей

«Транснефть» завершила размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-10 на общую сумму 15 млрд рублей, следует из материалов компании.

Выпуск облигаций серии БО-001Р-10 включает 15 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая со сроком обращения 3,5 года.

Бумаги были размещены по открытой подписке. Техническое размещение состоялось 13 апреля 2018 года

Как ранее сообщало RNS, 26 февраля 2018 года «Транснефть» разместила облигации серии БО-001Р-09 на общую сумму 15 млрд рублей. Выпуск облигаций серии включает 15 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая со сроком обращения четыре года.