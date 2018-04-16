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Два предприятия Новосибирской области получат 550 млн руб. на развитие инвестпроектов
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Два предприятия Новосибирской области получат 550 млн руб. на развитие инвестпроектов 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Более 550 млн льготных займов из федерального бюджета получат два промышленных предприятия Новосибирской области на развитие своих перспективных инвестпроектов. Деньги будут потрачены компаниями «Сибстекло» и «Стиллайн» на проекты в сфере стекольного производства и разработке комплектующих для тяжелого машиностроения, сообщает в понедельник сообщает пресс-служба правительства региона.
"Сибстекло" получит заемное финансирование в размере 250 млн рублей под 5% годовых сроком на пять лет. Средства будут направлены на создание имущественного комплекса для сохранения и развития стекольного производства", — сказали в пресс-службе.
Как уточнили в региональном Минпромторге, сервисный металлоцентр «Стиллайн» получит займ в размере 307 млн рублей под 1% годовых сроком на пять лет. Деньги пойдут на модернизацию кузнечно-прессового цеха, где производятся комплектующие для тяжелого машиностроения. Как ожидается, это позволит заменить часть импортных деталей.
"Проект имеет импортозамещающий потенциал и высокую значимость для развития станкоинструментангвльной отрасли. Реализация направлена на закрытие потребностей всего Сибирского федерального округа в комплектующих, производство которых в техническом процессе требует поковки металла", — пояснили в министерстве.
Ранее сообщалось, что Новосибирская область в 2018 году ожидает привлечения порядка 180 млрд рублей в различные сферы. В прошлом объём инвестиций достиг 175 млрд рублей. Одними из крупнейших инвестиционных проектов стали предприятие по глубокой переработке древесины «Сибирский ЛПК», промышленно-логистический парк «Восточный», тепличный комбинат «Обской» и другие.
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