Жители нескольких районов Нижегородской области могут остаться без тепла и горячей воды

Многомиллионные долги могут стать причиной прекращения поставок газа теплоснабжающим организациям в 9 муниципальных образованиях Нижегородской области

18 апреля АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» планирует ограничить поставку газа 10 ТСО. Об том сообщает пресс-служба компании. Таким образом, жители 9 муниципальных образований могут остаться без тепла и горячей воды.

Как сообщает поставщик ресурса, теплоснабжающие организации срывают график платежей, несмотря на то, что большинству из них предоставлена рассрочка оплаты долга до 01 сентября 2018 года.

Под ограничения могут попасть: МУ «Теплоэнергетическое ПП», которое обслуживает городской округ город Арзамас . Долг предприятия составил 189 миллионов рублей. АО «НОКК» с долгом 160,7 миллиона рублей так же может остаться без газа. МУП «Тепловые сети» Городецкого муниципального района накопило долг 57,8 миллиона рублей. В Балахнинском районе МУП «Малое Козино» задолжало 25,9 миллиона руб. ОАО «Лысковский электротехнический завод» Лысковского муниципального района накопило 25,5 миллиона рублей задолженности.

Долги ООО «Тепловые сети Арзамасского муниципального района» составляют 22,2 миллиона рублей. ОАО «Управляющая компания ЖКХ Починковского района» — долг 19,7 миллиона. ООО «КомСервис» и ООО «КомСервис-Т» Вачского муниципального района должны поставщику 16,7 миллиона рублей. МП «Линдовский ККПиБ» городского округа г. Бор долг — 6,9 миллиона руб. Общая сумма долга этих организаций составила 524,4 млн руб.

Напомним, семь теплоснабжающих организаций могли остатья без газа в декабре 2017 года.