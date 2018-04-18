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Курсы доллара и евро на 18 апреля
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Курсы доллара и евро на 18 апреля
Банки.ру
22 минуты назад
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Фото:
Федеральное агентство новостей
Официальный курс доллара, установленный
Центробанком
на 18 апреля, составляет 61,1454 рубля. Официальный курс евро — 75,8448 рубля.
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