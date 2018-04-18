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Курсы доллара и евро на 18 апреля
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Курсы доллара и евро на 18 апреля 

Банки.ру 22 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 18 апреля, составляет 61,1454 рубля. Официальный курс евро — 75,8448 рубля.
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