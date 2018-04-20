Ещё
Курс доллара и евро на 20 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курс доллара и евро на 20 апреля 

Банки.ру 24 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 20 апреля, составляет 60,8583 рубля. Официальный курс евро — 75,4034 рубля.
Банки.ру: последние новости
Кабмин утвердил правила хранения трафика по «закону Яровой» Российские фондовые индексы стремительно растут на фоне новостей об отложенных санкциях АСВ: вкладчики ОФК Банка получили 5,5 млрд рублей страховки, выплаты продолжаются через Сбербанк
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ признала неспособность создавать спутники746
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой37
Раскрыты подробности новой крылатой ракеты США93
Первый легальный бордель открывается в России323
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение664
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение