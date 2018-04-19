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Курс доллара и евро на 19 апреля
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Курс доллара и евро на 19 апреля 

Банки.ру 31 минуту назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 19 апреля, составляет 61,5539 рубля. Официальный курс евро — 76,0868 рубля.
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