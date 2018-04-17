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Курс доллара и евро на 17 апреля
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Курс доллара и евро на 17 апреля 

Банки.ру 28 минут назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 17 апреля, составляет 62,2794 рубля. Официальный курс евро — 76,8403 рубля.
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