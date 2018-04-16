Банк «Югра» получит 2,4 миллиара рублей от должников после решения суда

Арбитражный суд Москвы обязал три фирмы выплатить банку «Югра» долги, общая сумма которых равна 2,4 миллиардам рублей.

Как сообщает «Интерфакс», в должниках оказались ООО «Консалт-групп», ООО «Арт-Визинг» и ЗАО «Альфапремьер». Самая внушительная задолженность числится за ООО «Консалт-групп» и составляет два миллиарда рублей. ООО «Арт-Визинг» и ЗАО «Альфапремьер» должны 255,2 и 118,6 миллионов рублей соответственно.