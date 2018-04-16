Ещё
Банк «Югра» получит 2,4 миллиара рублей от должников после решения суда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк «Югра» получит 2,4 миллиара рублей от должников после решения суда 

ИД «Собеседник» 33 минуты назад
Арбитражный суд Москвы обязал три фирмы выплатить банку «Югра» долги, общая сумма которых равна 2,4 миллиардам рублей.
Как сообщает «Интерфакс», в должниках оказались ООО «Консалт-групп», ООО «Арт-Визинг» и ЗАО «Альфапремьер». Самая внушительная задолженность числится за ООО «Консалт-групп» и составляет два миллиарда рублей. ООО «Арт-Визинг» и ЗАО «Альфапремьер» должны 255,2 и 118,6 миллионов рублей соответственно.
Напомним, что ранее Арбитражный суд удовлетворил требования ЦБ о лишении банка «Югра» лицензии и введении в банк временной администрации. 24 апреля суд вынесет решение о признании банка банкротом.
ИД «Собеседник»: последние новости
Роман Абрамович может попасть под британские санкции Акции Rural на Гонконгской бирже упали на 21,57% Депутат Приморья задекларировал доход на более чем 1 млрд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии329
Федеральный канал опозорился с Сирией118
На Россию надвигаются опасные заморозки25
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз134
Согласована единая позиция по Сирии60
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
03:58
Россию назвали «сложным партнером»
В мире Политика
В Совфеде призвали США «включить голову»
Политика
00:44
Ярославский депутат растоптал свой iPad
Политика
00:48
Врио главы Кузбасса уволил четырех замов губернатора
Политика
00:26
Названа причина запаха гари в Москве
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение