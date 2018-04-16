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Прибыль «Атомэнергопрома» по МСФО в 2017 году выросла на 25,2% — до 116,2 млрд рублей
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Прибыль «Атомэнергопрома» по МСФО в 2017 году выросла на 25,2% — до 116,2 млрд рублей 

Rambler News Service 34 минуты назад
Компания «Атомэнергопром» (входит в госкорпорацию «Росатом») увеличила совокупную прибыль в 2017 году на 25,2% по сравнению с показателем 2016 года — до 116,198 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
«Наиболее значительное влияние на динамику данного показателя оказала стабилизация валютных курсов и, соответственно, отсутствие в отчетном периоде значительного убытка по курсовым разницам», — отмечает компания.
Консолидированная выручка «Атомэнергопрома» выросла на 6,7%, и составила 747,096 млрд рублей. Основной рост выручки пришелся на продажи электроэнергии и мощности и обусловлен преимущественно увеличением объемов.
Себестоимость продаж выросла на 3,6% и составила 478,018 млрд рублей. Прибыль до налогообложения возросла на 30,8% и достигла 154,002 млрд рублей.
Как указывает компания, в связи с предстоящей реализацией масштабных инвестиционных проектов «Атомэнергопром» сократил кредитный портфель на 111,1 млрд рублей, или на 37,6%. При этом компания завершила 2017 год с положительным свободным денежным потоком (free cash flow). Активы выросли на 82,7 млрд рублей, или на 2,9%..
«Атомэнергопром» — интегрированная компания, консолидирующая гражданские активы «Росатома». Компания обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики — от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.
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