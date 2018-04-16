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Вклады населения в банки РФ выросли за март до 26,1 трлн руб
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Вклады населения в банки РФ выросли за март до 26,1 трлн руб 

РИАМО 47 минут назад
Фото: РИАМО
Объем вкладов населения в российские банки за март вырос почти на 1% до 26,1 триллиона рублей, сообщает в понедельник Газета.ru.
«Вклады населения в марте выросли на 0,7% до 26,1 триллиона рублей», — говорится в материалах Банка России.
За три месяца вклады населения выросли на 0,5%.
Кроме того, российские банки в марте увеличили кредитование населения на 1,6% до 12,6 триллиона рублей, компаний — на 0,8% до 30,6 триллиона рублей.
Как отмечается в сообщении, при этом портфель корпоративных кредитов (30,6 триллиона рублей) вырос на 0,8%. Прирост розничного портфеля в марте составил 1,6%, его объем достиг 12,6 триллиона рублей.
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