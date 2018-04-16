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Удмуртия займёт в банках 5 млрд рублей
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Удмуртия займёт в банках 5 млрд рублей 

ИА «Сусанин» 27 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Удмуртия возьмет в банках 5 млрд рублей в кредит. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.
Согласно документу, кредиты в форме невозобновляемых кредитных линий планируется взять «в целях погашения долговых обязательств». Для этого будет проведено 5 аукционов. Срок кредита по каждому контракту составит 3 года. При этом общая сумма процентов по кредитам не должна превысить 1,178 млрд рублей.
Стоит отметить, что по данным министерства финансов Удмуртской Республики, госдолг региона на 1 марта 2018 года составляет 51,94 млрд рублей. Большая часть из них — это кредиты из федерального бюджета.
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