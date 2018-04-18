РСХБ нарастил объемы кредитования малого и среднего бизнеса Алтайского края

Кредитный портфель Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» в сегменте малого и среднего бизнеса по данным на 13 апреля 2018 года превысил 4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 5,8%. Рост кредитного портфеля в категории малого бизнеса составил 5,4%, в категории среднего бизнеса — 6,7%.

Наиболее востребованными для малого бизнеса в Россельхозбанке остаются кредиты на пополнение оборотных средств. Немалым спросом пользуются кредитные средства на приобретение имущества (транспорта, сельскохозяйственной техники, объектов недвижимости и т.д.) под его залог.

Кроме того, в конце февраля Россельхозбанк начал реализацию нового механизма поддержки субъектов МСП по ставке не более 6,5% годовых. Льготное кредитование осуществляется при участии Министерства экономического развития в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1706 от 30 декабря 2017 г.

В настоящее время в филиале обслуживается более 6600 предприятий малого и среднего бизнеса. Большинство из них работает в сфере АПК.

«Россельхозбанк активно содействует развитию малого и среднего предпринимательства на Алтае , — отметил заместитель директора Алтайского филиала банка Владимир Богданов . — Выгодные процентные ставки, сжатые сроки рассмотрения, широкая продуктовая линейка, и самое главное — стопроцентное участие государства в уставном капитале Банка, привлекают в Банк клиентов-предпринимателей и открывают новые возможности для успешного ведения бизнеса».