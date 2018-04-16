Алтайский филиал Россельхозбанка увеличил темпы ипотечного кредитования

За 1 квартал 2018 года Алтайский филиал АО «Россельхозбанк» предоставил населению свыше 300 ипотечных кредитов на сумму более 400 млн рублей. По состоянию на 1 апреля 2018 года ипотечный кредитный портфель филиала превысил 3,7 млрд рублей. В сравнении с прошлым годом он вырос на 40%.

Достижению высоких темпов роста ипотечного кредитования способствовала планомерная работа по расширению продуктовой линейки и каналов продаж.

Так, в феврале 2018 года Россельхозбанк объявил о начале выдач ипотечных кредитов в рамках новой программы государственного субсидирования.

Поддержка заемщиков предусматривает оформление кредита по ставке 6% ⃰ годовых в рублях РФ на первые три или пять лет. После окончания льготного периода ставка устанавливается в размере ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи кредита, увеличенной на 1,8 процентных пункта. Воспользоваться новой программой могут семьи, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок.

Более подробная информация по телефону 8 (3852) 53-63-73, на официальном сайте Банка www.rshb.ru а также во всех точках продаж Алтайского филиала АО «Россельхозбанк».

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

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⃰ В соответствии с условиями заемщики могут взять льготный кредит на покупку новостройки или готового жилья у застройщика. Программа государственной поддержки предусматривает возможность предоставления Россельхозбанком заемщику пониженной годовой процентной ставки в размере 6% годовых в рублях РФ в течение первых трех или пяти лет пользования ипотечным кредитом.

Московской области, Санкт-Петербурга и Первоначальный взнос на покупку объекта недвижимости в рамках программы должен быть не менее 20% от его стоимости. Максимальная сумма кредита для Москвы Ленинградской области составляет 8 млн рублей, для других регионов Российской Федерации — 3 млн рублей. Срок кредита — до 30 лет.

Оформление заявки на получение ипотечного кредита в рамках программы государственной поддержки в Россельхозбанке доступно по стандартному пакету документов при условии предоставления подтверждения рождения в семье второго или третьего ребенка после 1 января 2018 года.