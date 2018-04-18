Приставы с начала года ограничили выезд за границу 32 тыс. свердловчанам

ЕКАТЕРИНБУРГ , 18 апреля. / ТАСС /. Приставы сначала года ограничили выезд порядка 32 тыс. жителям Свердловской области из-за образовавшегося долга на общую сумму порядка 27 млрд рублей. За последние два года долг невыездных свердловчан увеличился почти в трое, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального Управления ФССП. "С начала 2018 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 32 тыс. постановлений о временном ограничении права выезда должников за пределы РФ , общий долг которых составляет более 27 млрд рублей. Значительное увеличение суммы долго произошло из-за того, что вдвое увеличилось число выписанных судебных производств, а также из-за того, что стали взыскивать долг с крупных должников. Так, сумма долго одного из должников равнялась 4 млрд рублей", — сказали в пресс-службе. Уточняется, что из общего количество должников 3496 неплотельщиков по алиментам, сумма долга которых составила более 1,3 млрд рублей. "В отношении должников по ЖКХ вынесено более 3 тыс. постановлений, имеющих общий долг около 3 млн рублей. По штрафам, в том числе штрафам ГИБДД , вынесено более 4 тыс. постановлений на общую сумму 350 млн рублей задолженности, а 797 граждан и юридических лиц, имеющих долги по налогам, не смогут выехать за границу, общая сумма их задолженности в бюджет составила порядка 120 млн рублей. Ограничены в праве выезда за границу также 10 тыс. свердловчан, имеющих задолженности по кредитам на общую сумму свыше 5,6 млрд рублей", — сказали в пресс-службе.