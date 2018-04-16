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ФАС возбудила дело против «АвтоВАЗа»
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ФАС возбудила дело против АвтоВАЗа 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении АвтоВАЗа, заподозрив компанию в координации дилерских цен на техобслуживание. Об этом сообщается на сайте службы.
По словам представителей ФАС, признаки такой координации обнаружились в информационных письмах руководителям предприятий дилерской сети. В этих письмах были указаны расчеты стоимости техобслуживания и финального прайса, размещенные на дилерском портале.
По данным ФАС, некоторые дилеры руководствовались этими ценами в своей работе. Антимонопольщики считают, что это «могло привести к установлению и поддержанию цен на оказание услуг по техническому обслуживанию транспортных средств».
Дело в отношении компании возбудили по части 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
В этой статье сказано, что физлицам, коммерческим организациям и некоммерческим компаниям запрещается осуществлять координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов, если это приводит к установлению или поддержанию цен (скидок, надбавок, наценок), повышению (снижению или поддержанию) цен на торгах, а также разделу товарного рынка по ассортименту, составу продавцов/покупателей, территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров.
Некоторые из последствий такой координации могут быть признаны допустимым по статьям 12 и 13 Закона о защите конкуренции.
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