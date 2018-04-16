ФАС возбудила дело против АвтоВАЗа

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении АвтоВАЗа , заподозрив компанию в координации дилерских цен на техобслуживание. Об этом сообщается на сайте службы.

По словам представителей ФАС, признаки такой координации обнаружились в информационных письмах руководителям предприятий дилерской сети. В этих письмах были указаны расчеты стоимости техобслуживания и финального прайса, размещенные на дилерском портале.

По данным ФАС, некоторые дилеры руководствовались этими ценами в своей работе. Антимонопольщики считают, что это «могло привести к установлению и поддержанию цен на оказание услуг по техническому обслуживанию транспортных средств».

Дело в отношении компании возбудили по части 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

В этой статье сказано, что физлицам, коммерческим организациям и некоммерческим компаниям запрещается осуществлять координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов, если это приводит к установлению или поддержанию цен (скидок, надбавок, наценок), повышению (снижению или поддержанию) цен на торгах, а также разделу товарного рынка по ассортименту, составу продавцов/покупателей, территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров.

Некоторые из последствий такой координации могут быть признаны допустимым по статьям 12 и 13 Закона о защите конкуренции.