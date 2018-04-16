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РСХБ нарастил объем привлеченных средств на 12,5 млрд рублей
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РСХБ нарастил объем привлеченных средств на 12,5 млрд рублей 

АиФ-Оренбург 38 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
По итогам работы в январе-марте текущего года Россельхозбанк увеличил совокупный объем средств клиентов на 12,5 млрд рублей, до 2,21 трлн рублей. Из них объем средств предприятий и организаций достиг 1,33 трлн рублей, частных клиентов — 880,7 млрд рублей. В общем портфеле средств населения 807 млрд рублей приходятся на вклады.
Банк продолжает совершенствование своей продуктовой линейки и транзакционных услуг, ориентируясь на увеличение доли долгосрочных вкладов и рост остатков на расчетных счетах физических лиц.
Привлечение клиентских средств на уровне выше среднерыночного, удешевление и удлинение срочности ресурсной базы, в том числе, способствует эффективному решению задачи по снижению зависимости Банка от фондирования, привлеченного на международном финансовом рынке.
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