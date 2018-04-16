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«Новатэк» в рамках buyback выкупил акции на 72 млн рублей
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«Новатэк» в рамках buyback выкупил акции на 72 млн рублей 

ТАСС 45 минут назад
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. "Новатэк" в рамках процедуры buyback 13 апреля выкупил 100 тыс. собственных акций, включая глобальные депозитарные расписки (GDR), говорится в сообщении компании.
Приобретенный пакет, исходя из котировок Московской биржи, можно оценить в 72 млн рублей.
Компания возобновила выкуп акций по программы 9 апреля.
В документах компании к отчету по МСФО говорилось, что «Новатэк» в первом полугодии 2017 года приобрел за 1,271 млрд рублей 1,9 млн собственных акций, включая GDR. По состоянию на 30 июня 2017 года на балансе группы находилось 20,5 млн обыкновенных акций общей покупной стоимостью 8,184 млрд рублей. Группа приняла решение, что эти акции не будут принимать участие в голосовании.
В июне 2012 года совет директоров «Новатэка» одобрил программу выкупа обыкновенных акций компании, в том числе GDR, удостоверяющих права на обыкновенные акции (одна GDR соответствует 10 акциям), на общую сумму до $600 млн сроком на один год. Позже срок действия программы был продлен (в последний раз — до июня 2018 года).
Novatek Equity (Cyprus) Limited (100% акций принадлежат «Новатэку») через брокера приобретает GDR на Лондонской фондовой бирже и/или обыкновенные акции компании на Московской бирже по рыночным ценам.
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