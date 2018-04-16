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Бюджетники должны за тепло более 75 млн рублей
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Бюджетники должны за тепло более 75 млн рублей 

РИА 57 50 минут назад
Фото: РИА 57
Орловский филиал ПАО «Квадра» обобщил данные о долгах различных категорий потребителей. Общий объем превысил 375 млн рублей.
Из этой суммы 63,5% приходится на долги жителей Орла и Ливен. В отношении физических лиц подано более 700 исковых заявлений в суд. Более 20,2% общего долга перед тепловиками приходится на бюджетные организации. В денежном выражении это 75 млн рублей. Различные управляющие компании должны «Квадре» 11 млн рублей. В суде находятся на рассмотрении иски к юридическим лицам на общую сумму свыше 30 млн рублей.
В пресс-релизе ПАО «Квадра» — «Орловская генерация» указано, что большой объем задолженности влияет на ремонтную кампанию, от которой зависит надежность и бесперебойность теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей.
Сообщение Бюджетники должны за тепло более 75 млн рублей появились сначала на РИА 57.
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