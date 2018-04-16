«Новатэк» в рамках buyback 13 апреля выкупил 100 тыс. акций на 73,2 млн рублей

«Новатэк» выкупил 13 апреля 2018 года 100 тыс. своих обыкновенных акций, следует из материалов компании.

Исходя из котировок на Московской бирже, рыночная стоимость пакета составляет 73,2 млн рублей.

9 апреля «Новатэк» выкупил 113 тыс. акций компании на 80,4 млн рублей, 10 апреля компания приобрела 482,8 тыс. акций на 360,9 млн рублей, 11 апреля — 400 тыс. акций на 297,4 млн рублей.

Согласно объявленной 7 июня 2012 года программе, совет директоров «Новатэка» одобрил выкуп обыкновенных акций, в том числе депозитарных расписок (ГДР), на общую сумму до $600 млн, со сроком действия один год. Позже срок действия программы был продлен.

10 мая 2017 года правление «Новатэка» продлило программу до 7 июня 2018 года. По состоянию на 10 мая 2017 года в рамках программы было выкуплено 19,55 млн собственных акций компании (в том числе в форме ГДР).