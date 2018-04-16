Объем «серых» посылок в «Почте России» сократился с 2014 по 2017 гг. в девять раз — до 48 млн единиц

Переход на онлайн-франкирование « Почты России » позволил в разы сократить объемы «серой почты», сообщили в пресс-службе компании.

«В результате реализации «Почтой России» комплекса мероприятий по борьбе с «серой почтой», основным элементом которой в 2017-2018 гг. стал перевод всех клиентов на единую онлайн-систему франкирования, объемы неоплаченной корреспонденции в 2017 г. сократились по сравнению с 2016 г. в три раза, составив чуть более 48 млн единиц или около 6% от общего годового объема простой письменной корреспонденции. Для сравнения, в 2016 г. объем «серой» почты достигал 154 млн шт. и составлял 18% от общего количества писем, а в 2015 г. — 342 млн штук и 36% соответственно. Начиная с 2014 г., объем «серой почты» сократился в девять раз — с 447 до 48 млн штук», — говорится в сообщении.

Генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов отметил, что в деньгах потери «Почты России» от неучтенной и неоплаченной корреспонденции в 2017 г. по сравнению с прошлым годом сократились с 3 млрд руб. до 1 млрд руб. «Мы будем продолжать дальнейшую работу по противодействию любым способам мошенничества при отправке писем, чтобы свести к минимуму возможные риски возникновения „серой почты“, — отметил Н. Подгузов.

C 1 февраля 2018 г. все применяемые в стране франкировальные машины были подключены к единому серверу „Почты России“. Это позволяет дистанционно контролировать отправку письменной корреспонденции и, тем самым, более эффективно бороться с „серой почтой“. К единой системе были подключены более 900 новых высокопроизводительных франкировальных машин „Почты России“, установленных по всей стране.