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Центробанк поднял курс доллара и евро на 17 число
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Центробанк поднял курс доллара и евро на 17 число 

Свободная пресса 50 минут назад
Центральный банк РФ опубликовал курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 17 апреля. И доллар, и евро после снижения в конце прошлой недели были повышены в цене.
По данным регулятора, во вторник стоимость доллара составит 62,2794 рубля, что на 85 копеек больше курса доллара, который был заявлен на субботу, 14 апреля.
В свою очередь, заметно вырос и курс евро. Центробанк оценил европейскую валюту в 76,8403 рубля, и это больше субботнего курса евро на один рубль и девять копеек.
Ранее «СП» сообщала, что курс доллара сегодня, утром 16 апреля, вырос на открытии торгов на Московской бирже до уровня 62,62 рубля, а курс евро — до 77,21 рубля.
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