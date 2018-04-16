«Роснефть» увеличила продажи судового топлива в 2017 году на 47% — до 2,8 млн тонн

Компания «РН-Бункер», дочернее предприятие «Роснефти» , увеличила по итогам 2017 года объем продаж судового топлива на 47% — до 2,8 млн тонн, говорится в сообщении «Роснефти». Доля компании на российском бункерном рынке составила более 20%. «Увеличение объемов реализации судового топлива в 2017 году произошло благодаря эффективной операционной деятельности «Роснефти», оптимизации продуктовой линейки и укреплению сотрудничества с крупнейшими зарубежными и российскими потребителями», — поясняет компания. Находке, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Архангельске, Мурманске, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Туапсе, Самаре. Компания «РН-Бункер» занимает лидирующие позиции по объемам реализации судового топлива на российском рынке. Предприятие имеет офисы в Москве