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«Роснефть» увеличила продажи судового топлива в 2017 году на 47% — до 2,8 млн тонн
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«Роснефть» увеличила продажи судового топлива в 2017 году на 47% — до 2,8 млн тонн 

Rambler News Service 1 час назад
Компания «РН-Бункер», дочернее предприятие «Роснефти», увеличила по итогам 2017 года объем продаж судового топлива на 47% — до 2,8 млн тонн, говорится в сообщении «Роснефти».
Доля компании на российском бункерном рынке составила более 20%.
«Увеличение объемов реализации судового топлива в 2017 году произошло благодаря эффективной операционной деятельности «Роснефти», оптимизации продуктовой линейки и укреплению сотрудничества с крупнейшими зарубежными и российскими потребителями», — поясняет компания.
Компания «РН-Бункер» занимает лидирующие позиции по объемам реализации судового топлива на российском рынке. Предприятие имеет офисы в Москве, Находке, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Архангельске, Мурманске, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Туапсе, Самаре.
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