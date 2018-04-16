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Цены на алюминий продолжили ралли после падения запасов
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Цены на алюминий продолжили ралли после падения запасов 

Прайм 51 минуту назад
Фото: Прайм
Цены на алюминий в понедельник в Европе продолжили расти, так как воздействие санкций США на российские компании по-прежнему давало о себе знать, сообщает Dow Jones.
Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME недавно выросли в цене на 2,9%, до 2340,50 доллара за метрическую тонну.
Цены на медь, между тем, выросли примерно на 0,33%, до 6856 долларов за метрическую тонну, а спот-цены на золото почти не изменились и составили 1345,44 доллара за тройскую унцию.
В пятницу из хранилищ порта Кланг в Малайзии было выведено 107 000 тонн алюминия, вероятно, нероссийского происхождения, отметили аналитики ING. При этом в четверг в хранилищах порта Нидерландов запасы алюминия сократились на 102 000 тонн.
Подобная динамика указывает на то, что трейдеры пытаются закрыть сделки с алюминием из России до того, как во вторник вступит в силу запрет на торговлю металлом компании РУСАЛ. В то же время эти трейдеры хотят обезопасить себя от неизбежного дефицита предложения алюминия ввиду того, что торговать металлом РУСАЛа по сути вскоре будет нельзя.
Во вторник трейдерам, которые пытаются продать алюминий РУСАЛа на LME, необходимо будет продемонстрировать, что он был произведен до 6 апреля.
Западные компании ограничили взаимодействие с United Co. Rusal, вторым по величине в мире производителем алюминия, после введения 6 апреля санкций США против ряда российских граждан, среди которых был Олег Дерипаска, контролирующий РУСАЛ.
Что касается других цветных металлов, цены на цинк недавно выросли примерно на 0,5%, на никель увеличились примерно на 2%, а на свинец прибавили примерно 0,5%.
На прошлой неделе Лондонская биржа металлов и CME Comex объявили о снятии с торгов продуктов РУСАЛа, а агентства Moody's и Fitch отозвали рейтинги долговых бумаг компании.
Поскольку участники рынка ожидают сокращения предложения алюминия на 13% (без учета Китая), после объявления санкций трехмесячные фьючерсы на алюминий подорожали более чем на 16%.
В то же время основные товарно-сырьевые компании объявили о форс-мажоре по контрактам на поставку этого металла. Объявление форс-мажора позволяет легально прекратить исполнение контрактов из-за неких чрезвычайных причин, неподконтрольных компании.
В середине прошлой недели Glencore объявила о дефолте по контрактам на поставку 50 000 тонн алюминия. Rio Tinto вечером в пятницу объявила, что также может вскоре объявить форс-мажор по некоторым контрактам, включая некоторые поставки из Ирландии, Франции и Исландии.
Инвесторы ждут свежих новостей об объявлении форс-мажора.
Серебро торговалось с понижением на 0,24%, по 16,62 доллара за тройскую унцию, платина подешевела на 0,15% до 928,65 доллара за тройскую унцию, а палладий подорожал на 0,20% до 991,45 доллара за тройскую унцию.
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