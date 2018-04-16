Кредитный портфель Россельхозбанка превысил 2 трлн рублей

По итогам работы в первом квартале 2018 года совокупный кредитный портфель Россельхозбанка превысил 2 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 5,8%, из них на кредиты агропромышленному комплексу приходится 1,2 триллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«При этом кредитный портфель корпоративных клиентов превысил 1,63 триллиона рублей, физических лиц — 376 миллиардов рублей», — отмечается в материале.

Чистые процентные доходы банка по состоянию на 1 апреля 2018 года составили 16,6 миллиарда рублей против 15,8 миллиарда рублей годом ранее — рост на 5,2%, показатель чистого комиссионного дохода банка — 4,8 миллиарда рублей, что на 5,5% больше, чем за январь-март 2017 года. Чистая прибыль банка по итогам трех месяцев 2018 года составила 534 миллиона рублей, что сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года.

Все показатели рассчитаны на основе российских стандартов бухгалтерского учета.