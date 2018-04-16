Жители девяти муниципалитетов Нижегородской области останутся без горячей воды и тепла 

Поставщик газа года планирует ограничить поставку газа 11 теплоснабжающим организациям в 9 муниципальных образованиях Нижегородской области 18 апреля.
Под ограничения попали следующие организации: МУ «Теплоэнергетическое ПП» г.о.г. Арзамас (долг — 189 млн рублей), АО «НОКК» (долг — 160,7 млн рублей), МУП Тепловые сети Городецкого муниципального района (долг — 57,8 млн рублей), МУП «Малое Козино» Балахнинского района (долг — 25,9 млн рублей), ОАО «Лысковский электротехнический завод» (долг — 25,5 млн рублей), ООО «Тепловые сети Арзамасского муниципального района» (долг — 22,2 млн рублей), ОАО «УК ЖКХ Починковского района» (долг — 19,7 млн рублей), ООО «КомСервис» и ООО «КомСервис-Т» Вачского района (долг — 16,7 млн рублей), МП «Линдовский ККПиБ» г.о.г. Бор (долг — 6,9 млн рублей).
Общая сумма долга перечисленных организаций составляет 524,4 млн рублей.