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Банки по итогам недельного депозитного аукциона разместили в ЦБ более 2,84 трлн рублей
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Банки по итогам недельного депозитного аукциона разместили в ЦБ более 2,84 трлн рублей 

Банки.ру 1 час назад
Банк России по итогам депозитного аукциона, проведенного во вторник, 17 апреля, привлек сроком на неделю 2 трлн 584,3 млрд рублей свободной банковской ликвидности, свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Лимит аукциона составлял 2,9 трлн рублей. В аукционе приняли участие 282 кредитные организации из 60 регионов. Банки предложили свои деньги под ставки от 7% до 7,25%, средневзвешенная ставка размещения составила 7,22% годовых.
Банк России для регулирования ликвидности банковского сектора проводит преимущественно недельные аукционы. Тип аукциона (РЕПО или депозитный) определяется на основе прогноза ликвидности (дефицит или избыток соответственно). Первый после полуторагодового перерыва депозитный аукцион состоялся 9 августа 2016 года. Рекордный объем предложения со стороны банков по итогам одного депозитного аукциона был зафиксирован 23 января 2018 года — 3 трлн 386,5 млрд рублей. Максимальным разовым объемом размещения стал показатель недельного аукциона 13 февраля 2018-го — 3 трлн 54,4 млрд
На начало дня 17 апреля в банковском секторе был отмечен структурный профицит ликвидности (отрицательная разница между требованиями Банка России к кредитным организациям и требованиями банков к ЦБ) в размере 3 трлн 691,9 млрд рублей. Центробанк ежедневно публикует данные о структурном дефиците (профиците) ликвидности банковского сектора РФ с середины 2017 года.
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