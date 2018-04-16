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Рубль уже во многом дисконтировал основные риски, — Михаил Поддубский, аналитик Промсвязьбанка
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Рубль уже во многом дисконтировал основные риски, — Михаил Поддубский, аналитик Промсвязьбанка 

Прайм 27 минут назад
Российский рубль на прошлой неделе попал под серьезное давление. Пара доллар/рубль в моменте достигала отметки в 65 руб/долл. Обострение рисков геополитического характера способствует росту риск-премий всей группы российских активов, что влечет отток спекулятивного капитала из рублевых активов. При этом на текущих уровнях, на наш взгляд, рубль уже во многом дисконтировал основные риски. В ближайшие дни ожидаем консолидации пары доллар/рубль в диапазоне 61-64 руб/долл. и по мере постепенного затухания эмоций ожидаем постепенного снижения в район 60-61 руб/долл.
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