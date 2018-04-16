«Котировки на высоте»: небольшое снижение цен на нефть после ракетной атаки объяснил аналитик

В целом небольшое снижение цен на нефть не вызывает удивления — котировки и так на высоте, но для продолжения роста им нужен мощный драйвер. И хотя цены на нефть сейчас могут умеренно снизиться, среднегодовые значения с высокой долей вероятности все равно станут максимальными с 2014 года, считает финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин

Снижение цен на нефть

По данным торгов, мировые цены на нефть в понедельник утром опускаются, несмотря на рост геополитической напряженности после ракетных атак по Сирии . Стоимость сорта Brent снижалась к 8 утра на 1% до 71,83 доллара за баррель, а WTI ослабился к этому времени на 0,9%, до 66,78 доллара за баррель.

«В целом сегодняшнее снижение цен на нефть не вызывает удивления. Дело в том, что сами по себе ракетные удары США и их союзников по Сирии оказались гораздо менее значимыми с точки зрения геополитики, чем ожидались ранее. Стороны конфликта, в том числе Россия , изначально были предупреждены об ударе по дипломатическим каналам, поэтому дополнительного всплеска геополитических рисков на Ближнем Востоке не произошло, что и отразилось на нефти.

Прогнозы по нефти на 2018 год В этих отчетах, во-первых, прогнозируется растущая мировая экономика, которая будет потреблять больше нефти. Во-вторых, отдельные страны ОПЕК очень быстро теряют добычу. По словам Нигматуллина, в первую очередь речь идет в основном о Венесуэле , где ситуация сопровождается масштабным политическим и экономическим кризисом. За год стран потеряла четверть добычи, и тенденция продолжается.

«Падение добычи в ряде стран ОПЕК эффективно компенсирует рост добычи в США, поэтому все ключевые институты сейчас пересматривают свои прогнозы. Например, по данным МЭА теперь во всех четырех кварталах 2018 года ожидается дефицит нефти, хотя раньше в первом квартале ожидался профицит. А поскольку нефть является сырьем низкой переработки, то возникновение дефицита на рынке очень быстро ведет к снижению запасов и росту цен.

ОПЕК также ожидает дефицита на рынке. И даже американский Минэнерго, являющийся самым консервативным из всех институтов, ожидает радикального сокращения предложения, хотя и в зоне профицита. Такой позитив толкал котировки вверх, и сейчас нефти нужен дополнительный мощный драйвер, чтобы продолжать этот рост, но тот отсутствует, потому что котировки и так находятся на высоте. В этой связи мы наблюдаем небольшую коррекцию», — предполагает Тимур Нигматуллин.

Согласно прогнозу аналитику компании «Открытие Брокер», на горизонте 2018 году цены на нефть умеренно снизятся, но среднегодовые значения будут максимальными с середины 2014 года. В целом ожидания по году позитивные, поэтому Brent прогнозируется выше 70 долларов за баррель. Но остается и ряд непредсказуемых факторов, среди которых действия ключевых игроков рынка и геополитика.