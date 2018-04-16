Прямо по курсу. Что будет с курсами валют в ближайшее время?

фото pixabay.comПрямо по курсу. Что будет с курсами валют в ближайшее время?

Таких потрясений российский валютный рынок не испытывал давно! В начале недели биржевые курсы доллара и евро устремились вверх с пугающей быстротой. Американская валюта лихо взяла отметку в 65 рублей, а европейская и вовсе подскочила до 80! Однако спустя несколько дней рубль неожиданно быстро начал укреплять свои позиции.

Чем же вызваны эти скачки курса? И ждать ли нам новых обвалов валюты в ближайшее время?

Упал — отжался

Лихорадка на валютной и фондовой биржах началась в понедельник, 9 апреля. За пару часов стоимость доллара и евро выросла на несколько рублей. На следующий день обвал продолжился: впервые с 2016 года доллар перемахнул за 65 рублей, а евро — за 80.

Все эти финансовые катаклизмы начались после того, как США объявили о новых санкциях в отношении России . Они затронули семь бизнесменов и топ-менеджеров, 17 правительственных служащих, две госструктуры и 12 частных компаний. Среди них — крупнейшие российские бизнес-империи, принадлежащие олигархам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу. Таким образом, санкционное противостояние вышло на новый уровень: до этого в «чёрные списки» попадали только госструктуры, чиновники и бизнесмены, приближённые к Владимиру Путину . Теперь же под санкциями оказались представители частного бизнеса, причём вместе с десятками предприятий и компаний, которые за ними стоят: «Ренова» , «Базовый элемент», «Русал» , « Группа ГАЗ » и т.д. За один только день после объявления о санкциях акции «Русала» просели на бирже на 30 процентов. Упали в цене и другие вошедшие в санкционный список компании. Паника на фондовой бирже перекинулась на валютную.

Одновременно стало известно, что США вынашивают планы дальнейших финансовых «наказаний». В частности, в Конгресс был внесён законопроект, предлагающий «запретить американским лицам заниматься трансакциями, финансировать или каким-либо иным образом иметь дело с российским суверенным долгом, выпущенным через 180 дней после даты наложения санкций». Проще говоря, американцам запретят вкладывать деньги в госдолг нашей страны.

Сейчас Россия занимает деньги на Западе посредством облигаций федерального займа (ОФЗ) и евробондов — облигаций в валюте. Около 40 процентов ОФЗ принадлежат иностранцам. По подсчётам аналитиков, даже если всего лишь часть инвесторов захотят избавиться от наших облигаций, Центробанку потребуется выплатить им космическую сумму в 18 млрд долларов!

В перспективе же Россия и вовсе может остаться без иностранных инвестиций, поскольку вслед за американцами от вложений в российский госдолг могут отказаться европейцы. А восточные партнёры в отсутствие конкуренции будут предоставлять займы на заведомо невыгодных условиях.

Именно эти новости в конечном итоге и подкосили рубль. Но что же будет теперь?

Штрафной удар

Как считает большинство экспертов, никаких катаклизмов ждать не стоит. В подтверждение тому — определённая стабилизация на рынке валют. Сейчас доллар стоит около 62 рублей, евро — 76. То есть рост курса в итоге составил около 10 процентов. По сравнению с кризисом 1998 года, когда доллар в одночасье подорожал в три раза, и кризисом 2014-го, когда американская валюта подскочила в цене почти в два раза, нынешние колебания курсов просто мелкая неприятность.

Да и эта волна уже пошла на спад. Причин тому несколько. Во-первых, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке цены на нефть резко рванули вверх и достигли максимума за 4 года (около 72 долларов за баррель). А высокая стоимость «чёрного золота» традиционно укрепляет рубль.

Во-вторых, схлынула первая паническая волна на валютной бирже, и ажиотажного спроса на доллары и евро не наблюдается.

В-третьих, при обсуждении нашумевшего законопроекта о российском госдолге Минфин США выступил против этой меры, назвав её «опасной». Ведь она грозит глобальным финансовым кризисом для мировых инвесторов. Неслучайно министр финансов России Антон Силуанов сравнил санкции против российского госдолга с «выстрелом себе в ногу». Видимо, такого же мнения придерживается и его американский коллега.

Все эти факторы в совокупности и погасили «финансовый шторм».

— В понедельник казалось, что это будет лавина, которая всё снесёт. Но трезвые умы уже тогда говорили, что нет фундаментальных причин для резкого падения рубля, — объясняет заведующий кафедрой экономической теории и методологии ННГУ, профессор, доктор экономических наук Александр Золотов . — У нас курс валюты всё время завязан на нефть, а здесь была ситуация, когда нефть растёт, а рубль, тем не менее, падает. Очевидно, что это было связано с политическими, конъюнктурными факторами, которые порождают панику, ажиотаж. Но это сиюминутные вещи. Сейчас ситуация немного успокоилась, и Центробанк укрепляет курс рубля. Конечно, гарантировать, что не будет каких-то новых всплесков, нельзя. Но их амплитуда будет гораздо меньше, чем в случае, когда что-то происходит с нефтью.

По прогнозам большинства аналитиков, к прежним 57 рублям за доллар курс вряд ли быстро вернётся. Но вполне может закрепиться на отметке 60.